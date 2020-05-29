с чего всё началось

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". В частности, власти будут оценивать, как в городе работает режим прогулок по графику.

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

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