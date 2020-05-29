Коронавирус
РИА НовостиВ Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". В частности, власти будут оценивать, как в городе работает режим прогулок по графику.
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с чего всё началось
«Нам всем вместе ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому мы просим еще немного набраться терпения, посмотреть, как этот режим (прогулок – ред.) будет действовать в течение двух недель, и если мы не увидим рост новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, то можно принимать последующие меры по ослаблению режима», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».РИАМО08:42
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