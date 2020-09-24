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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства. Вводить пропускной режим, по его словам, пока не планируется.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс12:49
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РИАМО

Пожилые москвичи могут вернуться к самоизоляции из‑за коронавируса

РИАМО13:12
Дождь

«Интерфакс»: в Москве могут снова ввести карантин для пенсионеров, но пропускной режим пока не рассматривают

Дождь13:05
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Интерфакс12:49
Московский Комсомолец

Источник сообщил о возможном введении карантина для москвичей 65+

Московский Комсомолец13:00
Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

Коммерсантъ12:58
News.ru

В Москве могут ввести карантин для пожилых людей из-за коронавируса

News.ru13:04
Mockva.ru

В Москве пожилых людей могут вновь запереть дома на карантин из-за коронавируса

Mockva.ru12:39

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Филиппа Киркорова

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой обязать певца Филиппа Киркорова снести забор вокруг территории его особняка.
News.ru11:41
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Apple выпустила новые версии iOS 14.0.1 и iPadOS 14.0.1

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МИТ14:19

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Царьград15:07

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Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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ПолитРоссиявчера в 02:23
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