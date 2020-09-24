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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства. Вводить пропускной режим, по его словам, пока не планируется.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфаксвчера в 12:49
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Фонтанка.Ру

В Москве могут ввести режим изоляции для пожилых

Фонтанка.Рувчера в 13:28
РИАМО

Пожилые москвичи могут вернуться к самоизоляции из‑за коронавируса

РИАМОвчера в 13:12
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Интерфаксвчера в 12:49
News.ru

В Москве могут ввести карантин для пожилых людей из-за коронавируса

News.ruвчера в 13:04
Московский Комсомолец

Источник сообщил о возможном введении карантина для москвичей 65+

Московский Комсомолецвчера в 13:00
Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

Коммерсантъвчера в 12:58
Дождь

«Интерфакс»: в Москве могут снова ввести карантин для пенсионеров, но пропускной режим пока не рассматривают

Дождьвчера в 13:05

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова
РБКвчера в 15:56
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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«Победа» назвала распродажу «Уральских авиалиний» путем к банкротству

«Уральские авиалинии», которые по итогам 2019 года входили в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, с 24 сентября начали продавать билеты из Жуковского в Санкт-Петербург, Сочи и еще шесть городов (Нижневартовск, Казань, Волгоград, Архангельск, Пермь и Воронеж) по цене от 499 руб. в одну сторону, назвав эти билеты «победными».
РБКвчера в 12:40
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