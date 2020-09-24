Интерфакс 18

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства. Вводить пропускной режим, по его словам, пока не планируется.