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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства. Вводить пропускной режим, по его словам, пока не планируется.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфаксвчера в 12:49
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Фонтанка.Ру

В Москве могут ввести режим изоляции для пожилых

Фонтанка.Рувчера в 13:28
РИАМО

Пожилые москвичи могут вернуться к самоизоляции из‑за коронавируса

РИАМОвчера в 13:12
Дождь

«Интерфакс»: в Москве могут снова ввести карантин для пенсионеров, но пропускной режим пока не рассматривают

Дождьвчера в 13:05
News.ru

В Москве могут ввести карантин для пожилых людей из-за коронавируса

News.ruвчера в 13:04
Московский Комсомолец

Источник сообщил о возможном введении карантина для москвичей 65+

Московский Комсомолецвчера в 13:00
Коммерсантъ

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

Коммерсантъвчера в 12:58
Интерфакс

Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

Интерфаксвчера в 12:49

В Приморье «русский Хатико» две недели ждет хозяина на перроне

Собака, которую местные жители прозвали "русский Хатико", две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.
РИА Новости03:00

Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.
Известия19:21