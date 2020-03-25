Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса

Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта. Об этом в эфире ТВЦ заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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с чего всё началось

Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

По словам Собянина, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.
ТВ Центрвчера в 13:15

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В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

РБКвчера в 16:15

Рестораны и центральные парки могут закрыть в нерабочую неделю – Собянин

Москва 24вчера в 13:32

В Москве могут закрыть рестораны, большие ТЦ и центральные парки

ТАССвчера в 13:42

Собянин: В выходную неделю рестораны и ТЦ в Москве работать не должны

РИАМОвчера в 13:42

Рестораны отправляют на каникулы

Коммерсантъвчера в 14:54

Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

ТВ Центрвчера в 13:15

Власти Москвы планируют на предстоящей неделе ограничить работу торговых центров из-за коронавируса

Агентство Москвавчера в 13:25
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Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Футбол

Роналду намерен покинуть «Ювентус»

Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Newia.ru вчера в 13:50
Политика

Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Коммерсантъ вчера в 16:17
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом

В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
OAnews вчера в 13:51
Армия и оружие

Индия купит у России истребители МиГ-35 вместо французских Rafale

Франция остановила производство авиастроительной компании Dassault Aviation, которая создает истребители Rafale для Индии.
iReactor вчера в 10:42
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество

Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей.
Национальная служба новостей вчера в 09:25
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Российская газета вчера в 23:51
Здоровье

Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:49
Общество

Школы Челябинской области официально закрываются на карантин

С 26 марта до особого распоряжения в регионе приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.
Челябинский обзор вчера в 11:16
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса

Российские предприниматели смогут без значительных потерь пережить неделю, объявленную нерабочей с целью предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса нового типа.
РИА Новости вчера в 21:56
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество

Минобрнауки: Студенты российских вузов отправятся на каникулы

Студенты российских вузов уходят на каникулы. Они начнутся 28 марта, а завершатся пятого апреля.
Российская газета вчера в 19:55
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Child of Light

Ubisoft начала бесплатную раздачу ролевой игры Child of Light для PC (Uplay).
Игромания.ру вчера в 02:56
Кино

Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel

Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Родной город 24 марта в 02:03
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 16:10
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка Инна Макарова

Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Общество

Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Американский сенат одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Ведомости 00:08
Шоу-бизнес

Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа

Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
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