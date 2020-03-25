Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТВЦ.
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с чего всё началось

Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

По словам Собянина, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.
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Сергей Собянин: Нерабочие дни нужны для снижения скорости распространения коронавируса

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В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

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Власти Москвы планируют на предстоящей неделе ограничить работу торговых центров из-за коронавируса

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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

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В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

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Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

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Непомнящий впервые проиграл на турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов в матче седьмого тура против француза Максима Вашье-Лаграва.
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Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

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Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
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Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
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Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
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Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч

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В России отзывают 5 тыс. кроссоверов Porsche

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Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
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«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
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