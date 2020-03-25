Коронавирус
Газета.RuВ Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТВЦ.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
По словам Собянина, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.ТВ Центр13:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин: Нерабочие дни нужны для снижения скорости распространения коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:49
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Путин объявил в России нерабочей следующую неделю
Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации из-за ситуации с коронавирусом объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.
Политика
ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд
По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Авто
Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ
Напомним, в тестовую партию автомобилей запорожской сборки вошли седан Vesta и хэтчбек XRay со 106-сильным мотором в паре с 5-ступенчатой «механикой», а также универсал Largus с мотором на 87 сил, сопряженным с той же пятискоростной механической коробкой.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Происшествия
Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка
Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Политика
На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Украины ввело на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Авто
АвтоВАЗ модернизирует производство
АвтоВАЗ продолжает модернизацию производственных технологий.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Асмус исполнила роль вебкам-модели в новом фильме
Актриса Кристина Асмус рассказала, что снялась в новой роли в фильме Китобой.
Политика
Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Общество
В России зарегистрировали 163 новых случая коронавируса
За последние сутки выявлено 163 новых случая, общее число достигло 658, привела она данные на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Нижегородской области выявлен восьмой случай заражения коронавирусом
У приехавшего из Италии нижегородца диагностировано заражение коронавирусной инфекцией - это восьмой подтвержденный случай заболевания в регионе.
Общество
В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК.
Общество
В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
Гречка и сахар подорожали, заявил Росстат
Например, лук теперь стоит на 3,5% дороже. Морковь и картофель тоже повысились в цене, на 2,5% и 2,6%, соответственно.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Футбол
Упамекано покинет «РБ Лейпциг» летом
В текущем сезоне Упамекано сыграл за «РБ Лейпциг» в 21-м матче чемпионата Германии и получил две желтые карточки.