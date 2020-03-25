Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТВЦ.
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Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

По словам Собянина, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.
ТВ Центр13:15

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Сергей Собянин: Нерабочие дни нужны для снижения скорости распространения коронавируса

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В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

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Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

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Власти Москвы планируют на предстоящей неделе ограничить работу торговых центров из-за коронавируса

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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
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Общество

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Газета.Ru 14:04
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Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Газета.Ru 23 марта в 23:53
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Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

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РИА Новости 15:56
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
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На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
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АвтоВАЗ продолжает модернизацию производственных технологий.
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