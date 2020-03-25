Коронавирус
Lenta.ruСобянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю
Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «ТВ Центр».
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с чего всё началось
По словам Собянина, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.ТВ Центр13:15
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Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики
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Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
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«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
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Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
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Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото
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Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
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Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».