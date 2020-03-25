Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю

Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «ТВ Центр».
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с чего всё началось

Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

По словам Собянина, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.
ТВ Центр13:15

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Рестораны и центральные парки могут закрыть в нерабочую неделю – Собянин

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Рестораны отправляют на каникулы

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В Москве могут закрыть рестораны, большие ТЦ и центральные парки

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Собянин: В выходную неделю рестораны и ТЦ в Москве работать не должны

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Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

ТВ Центр13:15

Власти Москвы планируют на предстоящей неделе ограничить работу торговых центров из-за коронавируса

Агентство Москва13:25
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Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян

В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

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Французские военные выведены из Ирака

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ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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Названы продукты, которыми нужно запастись в карантин. И это не гречка

Нужно выбирать полезные и вкусные продукты, например, пригодятся бобовые.
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Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 09:35
Общество

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
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В Петербурге мужчина жестоко расправился с родителями

30-летний житель Петербурга задержан после убийства родителей. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина зарезал отца и мать.
РЕН ТВ 17:39
Происшествия

Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса

Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды.
ТАСС 01:00
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Здоровье

В Петербурге ввели запрет на плановый прием пациентов в клиниках

Государственные и частные медицинские учреждения Санкт-Петербурга до 30 апреля прекращают плановый прием пациентов.
Общественное телевидение России 09:39
Общество

Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Газета.Ru 23 марта в 04:55
Политика

Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики

Люди умирают от коронавируса, но гораздо больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии, отметил Трамп, подчеркнув, что США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".
Российская газета вчера в 23:26
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

Все пособия и льготы в России продлят автоматически

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин, выступая с обращением к жителям страны, сообщил, что в целях противодействия угрозе распространения коронавируса, чтобы избавить людей от необходимости приходить в социальные учреждения для подтверждения права на получение социальных пособий и льгот, выплаты будут продлевать автоматически на предстоящие шесть месяцев.
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Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Экономика

Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Профиль 10:34
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Происшествия

В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
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Политика

Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума

Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Коммерсантъ 17:12
Авто

Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами

На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.
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Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото

Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
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Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

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Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
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Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
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