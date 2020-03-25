По словам Собянина, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

с чего всё началось

Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «ТВ Центр».

Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю

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