Происшествия
Московский КомсомолецВ Москве молодой человек получил ранение в драке со стрельбой
Водители устроили конфликт в московском районе Царицыно. В результате ранение из травматического оружия получил молодой человек. Как сообщили в ГУ МВД России по городу Москве, это произошло у дома №47 по улице Кантемировская.
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Здоровье
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах России
Ранее РБК сообщило, что министерство выявило сокращение числа врачей в 54 регионах за прошлый год.
Говорит Москва 31 октября в 11:20
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Инфорос вчера в 13:34
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вести.Ru 14:21
Здоровье
Какая компенсация положена за ложный диагноз
Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию.
Smolnarod.ru вчера в 07:55
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Тарантас Ньюс 01:06
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru 19:43
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 15:51
Единоборства
Президент UFC официально представил чемпионский пояс BMF
Президент UFC, Дана Уайт, официально представил чемпионский пояс «Самого Опасного Убл**ка» (BMF), который в эту субботу будет вручен победителю поединка в полусреднем весе между Хорхе Масвидалом и Нейтом Диасом.
FightTime.ru вчера в 17:00
Политика
Фракция КПРФ в Госдуме попросила Путина не увольнять Сергея Левченко
Коммунист Сергей Левченко стал губернатором в 2015 году, одержав во втором туре победу над кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко.
ИрСити 05:45
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC
На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.
Спорт-Экспресс 20:24
Происшествия
Появилось видео посадки SSJ-100 с отказавшим двигателем в Тюмени
Газета.Ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт 16:37
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Автоспорт
Квят не понял, зачем Хэмилтон и Ферстаппен начали его обгонять
Все три гонщика готовились ко вторым быстрым кругам, когда Хэмилтон обогнал Ферстаппена и начал опережать Квята.
Чемпионат 19:41
Политика
Путин призвал обнулить взаимные газовые претензии России и Украины
Российский лидер Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо избавиться от взаимных претензий по газу.
RT на русском 31 октября в 02:01
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Транспорт
В России водителям грозят новые штрафы с 1 ноября
С 1 ноября в России водители могут получить крупный штраф за нарушение безопасности пассажирских перевозок.
Уфимские Заметки 03:16
Происшествия
Житель Саратова задержал педофила за попытку похитить его дочь
Московский Комсомолец 08:53
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru 20:04