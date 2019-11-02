Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве молодой человек получил ранение в драке со стрельбой

Водители устроили конфликт в московском районе Царицыно. В результате ранение из травматического оружия получил молодой человек. Как сообщили в ГУ МВД России по городу Москве, это произошло у дома №47 по улице Кантемировская.
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