Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД. По данному делу задержаны восемь человек.
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Банда «черных риелторов» присваивала квартиры москвичей более 10 лет

РЕН ТВ02:10

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РИА Новостивчера в 23:04

Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям

Москва 2400:07

В Москве задержали мошенников, годами присваивавших квартиры умерших людей

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В Москве задержали подозреваемых в подделке завещаний и присвоении квартир

ТАССвчера в 23:13

Мошенники присвоили пятнадцать столичных квартир по поддельным завещаниям

Вечерняя Москвавчера в 23:12

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РБК00:42
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Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
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По итогам встречи министр энергетики России Александр Новак заявил о конструктивности переговоров и о возможности обсуждения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
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Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» в понедельник сообщил о том, что российский нападающий Владимир Тарасенко из-за травмы выбыл на длительный срок.
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Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
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Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Сегодня в продажу поступает самый дешевый смартфон, построенный на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855, который получил название Meizu 16T.
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На Украине на предприятии произошёл взрыв

Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали

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