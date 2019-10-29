Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РИА Новостивчера в 23:04

В Москве задержали подозреваемых в подделке завещаний и присвоении квартир

ТАССвчера в 23:13

Задержаны подозреваемые в присвоении квартир по поддельным завещаниям в Москве

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Мошенники присвоили пятнадцать столичных квартир по поддельным завещаниям

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Интерфаксвчера в 23:30

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РБК00:42

Раскрыта схема мошенников, забиравших квартиры умерших москвичей

РЕН ТВвчера в 23:21
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