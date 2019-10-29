Происшествия
РИА НовостиВ Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Мошенники присвоили пятнадцать столичных квартир по поддельным завещаниям
Вечерняя Москвавчера в 23:12
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