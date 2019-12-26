Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, если такая поступит.

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Власти Москвы поддержат инициативу об увековечивании в столице ее памяти, если такая идея поступит, - сказал ТАСС глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

В Москве может появиться памятник Галине Волчек

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