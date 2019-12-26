Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве может появиться памятник Галине Волчек

Власти Москвы поддержат инициативу об увековечивании в столице ее памяти, если такая идея поступит, - сказал ТАСС глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Памятник Галине Волчек может появиться в Москве

Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, если такая поступит.
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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