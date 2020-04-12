Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи. Спасшие его полицейские составили протокол о нарушении режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи

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