В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи. Он позировал на подоконнике, но не удержался и сорвался, однако успел зацепиться руками за карниз окна.

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

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