Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи. Он позировал на подоконнике, но не удержался и сорвался, однако успел зацепиться руками за карниз окна.
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На висевшего на карнизе мужчину составили протокол о нарушении изоляции

РБК09:03

На мужчину, чуть не выпавшего из окна в Некрасовке, составили протокол за нарушение самоизоляции

Подъём07:41

В Москве мужчина чуть не выпал из окна на 15-м этаже, пытаясь сделать селфи

ТАСС08:16

Мужчина повис на карнизе дома в Москве после попытки сделать селфи

Вечерняя Москва08:06

Спасать повисшего на карнизе 15-го этажа москвича пришлось его подруге и полиции

Интерфакс07:57

Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича

RT на русском08:37

Полицейские спасли мужчину, который делал селфи и чуть не сорвался с 15 этажа на юго-востоке Москвы

Агентство Москва07:31
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 06:55
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Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Футбол

Президент «Брешии»: «Если Серия А возобновится, я не позволю команде играть. Пусть снимают очки»

Президент «Брешии» Массимо Челлино высказался о возобновлении чемпионата в условиях пандемии коронавируса в Италии.
Sports.ru 07:44
Общество

МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью

Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи.
Вечерняя Москва 08:35
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
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Общество

В России отмечают День космонавтики

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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
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Гаджеты

IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом

Для базовой модели – до конца апреля, а для iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max – до середины мая.
iReactor вчера в 20:24
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Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
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Армия и оружие

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
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Армия и оружие

В США вынесли вердикт: Су-57 окончательно проиграл Су-35С

Истребитель Су-57 превосходит в маневренности Су-35С, а также оборудован внутренними отсеками с ракетами, которые снижают его ЭПР.
Утро.ru вчера в 03:00
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Происшествия

В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру

Российская газета 05:51
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Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
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Общество

Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
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Футбол

Умер экс-вратарь «Челси» Бонетти. Он провел 729 матчей за клуб

Бонетти провел за «Челси» 729 матчей. Он занимает 2-е место по количеству матчей в истории «Челси».
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В Ивановской области выявлено два новых случая коронавируса

Иваново, 11 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Ивановской области, об этом сообщается 11 апреля в сводке Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 05:50
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Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
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Религия

Вербное воскресенье отмечают 12 апреля

Телепорт вчера в 19:35
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
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Политика

Песков прокомментировал визит Путина в больницу в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 12 апреля, прокомментировал посещение российским лидером больницы в Коммунарке.
Известия 07:56
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Политика

Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию

Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru вчера в 11:26
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Футбол

Мать Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом

Мать нападающего «Барселоны» Неймара Надин Гонсалвес опубликовала новую фотографию.
Спорт-Экспресс 07:15
Общество

В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков

Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ Казань 10:15
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Происшествия

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана.
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Общество

Более 3 млн москвичей покидали дома 10 апреля

Порядка 3,5 млн москвичей покидали свои дома в пятницу, 10 апреля.
Известия 07:22
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Шоу-бизнес

Андрея Аршавина заметили в бане с новой девушкой

Lisa.ru 09:45
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Российскому авторынку поставили страшный диагноз

Закрыто на карантин Фото: Антон Ваганов / ТАСС Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла.
Российская газета 00:45
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