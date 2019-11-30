Происшествия
RT на русскомВ Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения. Об этом RT сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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