Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице

На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, инцидент произошел в здании на Ботанической улице.
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В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек

РИА Новости04:46

Мужчине выстрелили в лицо на Ботанической улице

Вечерняя Москва05:17

Мужчина ранил оппонента из травматического оружия в ходе конфликта в гостинице на северо-востоке Москвы

Агентство Москва05:13

В гостинице на северо-востоке Москвы произошла перестрелка

Интерфакс05:05

Стрельбу открыли в столичной гостинице

РИАМО05:27

Стрельба произошла в гостинице в СВАО

Москва 2404:40

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

ТАСС04:38
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Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

РИА Новости 13:01
Хоккей

Российский хоккеист остался без работы из-за супруги

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Происшествия

В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети

В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего «сменил пол».
Брянские новости 12:58
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что не успевает из-за семьи соскучиться по сцене

Певица Алла Пугачева заявила в интервью Первому каналу, что, к своему стыду, не скучает по той энергии, которой заряжалась от своих поклонников, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 18:45
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

В белгородской школе учитель информатики подрался с учеником на уроке

В общеобразовательной школе №15 города Белгорода на уроке информатики произошел конфликт между учителем и учеником, переросший в драку.
Инфо24 вчера в 11:22
Происшествия

Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест

Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM 09:01
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Автоспорт

Квят спародировал жалобы Грожана

Спорт-Экспресс 12:16
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 02:13
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости 09:20
Энергетика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Известия вчера в 13:59
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Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать

По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
Пермь открытая вчера в 05:29
Политика

Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, министра юстиции Украины (2013-2014 гг.) Елены Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы встретиться со студентами – онижедетями.
Голос Правды 14:03
Спорт

Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
RT на русском 12:57
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
ТАСС 12:14
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета 28 ноября в 16:20
Футбол

Сарри: «Роналду не такой игрок, как все остальные»

Послушайте, разумеется, что Роналду не такой игрок, как все остальные, и неважно, как мне положено говорить.
Sport24.ru 09:43
Авто

Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
SpeedMe вчера в 03:38
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
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Шоу-бизнес

Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа

Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Lisa.ru вчера в 12:45
Армия и оружие

Появились новые фото перспективной российской самоходки «Магнолия»

Машина была сконструирована на базе шасси защищенного двухзвенного транспортера, имеющего высокие показатели подвижности и проходимости.
ГЛАС.RU 28 ноября в 07:00
Энергетика

«Нафтогаз Украины» натравил суд Латвии на активы «Газпрома»

Как подтвердили в российском «Газпроме», украинская компания действительно подала в суд Видземского предместья Риги (Латвия) ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда вчера в 10:58
Наука

На МКС научились выращивать кости

Популярная механика 26 ноября в 07:02
Гаджеты

AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров

В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Computerworld Россия 28 ноября в 01:57
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