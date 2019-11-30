На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, инцидент произошел в здании на Ботанической улице.

В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице

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