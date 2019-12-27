Происшествия
Российская газетаВ Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом. Охранник пресек эту попытку, однако в какой-то момент нападавший сам нанес себе ранение.
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Политика
В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Фигурное катание
Орсер назвал прокат Медведевой маленьким чудом
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Происшествия
Сестра певца Джорджа Майкла скончалась на Рождество
Младшая сестра знаменитого певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту найдена мертвой в своем лондонском доме в Рождество.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил РБК представитель «Газпрома».
Общество
Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт
В Альфа-банке заявили, что устранили проблемы, затруднявшие проведение клиентами операций по картам.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Единоборства
Умар Кремлев дал прогноз на бой Емельяненко и Кадырова
"Известия" / Дмитрий Коротаев Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в беседе с РЕН ТВ дал прогноз на поединок главы ЧР Рамзана Кадырова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
Хоккей
КХЛ. «Динамо» обыграло «Барыс», «Спартак» выиграл у «Трактора»
Пятничная программа "регулярки" КХЛ завершалась двумя матчами: в Нур-Султане "Барыс" встречался с московским "Динамо", а в Челябинске "Трактор" на своей площадке принимал столичный "Спартак".
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Политика
Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски
Руководство Минфина США решило рассекретить материалы, которые стали основанием для санкций против миллиардера Олега Дерипаски.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Экономика
Обманутым дольщикам вернут деньги
На восстановление прав более 8 тысяч дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками, будут направлены средства компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Армия и оружие
Для российских Су-57 нашли покупателя
Происшествия
При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник
По данным источника "Вечерних ведомостей", раненый охранник находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии, у него сквозное ранение бедра, раздроблена кость.
Общество
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.