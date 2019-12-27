В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом. Охранник пресек эту попытку, однако в какой-то момент нападавший сам нанес себе ранение.

В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом

Общество Батурину объявили в розыск по делу о клевете Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.

Происшествия Сестра певца Джорджа Майкла скончалась на Рождество Младшая сестра знаменитого певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту найдена мертвой в своем лондонском доме в Рождество.

Происшествия В Алматы разбился пассажирский самолет В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.

Экономика «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд «С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил РБК представитель «Газпрома».

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Единоборства Умар Кремлев дал прогноз на бой Емельяненко и Кадырова "Известия" / Дмитрий Коротаев Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в беседе с РЕН ТВ дал прогноз на поединок главы ЧР Рамзана Кадырова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.

Авто Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.

Экономика Обманутым дольщикам вернут деньги На восстановление прав более 8 тысяч дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками, будут направлены средства компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.

Происшествия При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник По данным источника "Вечерних ведомостей", раненый охранник находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии, у него сквозное ранение бедра, раздроблена кость.