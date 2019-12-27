Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом

В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом. Охранник пресек эту попытку, однако в какой-то момент нападавший сам нанес себе ранение.
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