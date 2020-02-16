Происшествия
Газета.RuВ Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ. Уточняется, что злоумышленник ранил двоих человек.
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с чего всё началось
Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.РЕН ТВ02:30
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Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
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В Роспотребназдоре назвали признаки недостатка воды в организме. Одним из них считается потеря аппетита, говорится на сайте ведомства.
Политика
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Происшествия
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Игры
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Политика
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Политика
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Общество
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После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
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Футбол
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Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.