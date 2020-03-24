В одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 24 марта. Отмечается, что у пациента после операции возникло двигательное возбуждение.

В Москве мужчина умер после операции на носовой перегородке

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