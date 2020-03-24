Происшествия
ИзвестияВ Москве мужчина умер после операции на носовой перегородке
В одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 24 марта. Отмечается, что у пациента после операции возникло двигательное возбуждение.
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Пауэрлифтер, умерший в клинике, согласился на операцию ради молодой супруги
Московский Комсомолец06:33
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Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
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В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Спорт
Бумага, дети и собаки: спортсмены показывают, как тренироваться дома
Наука
В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных
В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных. Как рассказали ученые, это странный червеобразный организм.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Здоровье
Во Владивостоке зафиксировали двух заболевших коронавирусом
Опасный китайский коронавирус теперь пришел и в Приморский край. Инфекцию во Владивосток привезли два приморца, отдыхавших в Европе.
Общество
Малый и средний бизнес могут освободить от проверок до конца года
Минэкономразвития прорабатывает вариант с освобождением малого и среднего бизнеса от проверок до конца года.
Общество
20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Общество
В Чечне закрыли рестораны и кафе
Все рестораны и кафе закрыты в Чечне, продуктовые магазины функционируют в обычном режиме, сообщил во вторник глава республики Рамзан Кадыров.
Энергетика
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Наука
«Альфа-кетоамиды» остановили распространение коронавируса
Общество
МВД намерено депортировать содержащихся в спецучреждениях иностранцев
В Министерстве внутренних дел прорабатывают вопросы депортации иностранных граждан, которые находятся в специальных учреждениях из России на Родину, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Общество
Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе
Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян
ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
Происшествия
Жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр
Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
Экономика
В рейтинге самых высоких зарплат Саратовская область заняла 54 место
Саратовская область заняла 54 строчку. Рейтинг субъектов России с самыми высокими средними зарплатами за 2019 год составили РИА Новости.
Общество
Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй
Власти КНР решили с завтрашнего дня, 25 марта, снять введенные ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.