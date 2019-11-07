Происшествия
RT на русскомВ Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика
Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»
Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 05 ноября в 06:06
Спорт
Стадион «Казань Арена» сменит название
RuNews24.ru 07:00
Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счёт граждан
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
RT на русском вчера в 22:58
Хоккей
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Реальное время вчера в 10:04
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Происшествия
Разборки за «Кресты» рассмотрят заново
Коммерсантъ вчера в 09:19
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Политика
На Украине заявили о готовности к отводу сил в Петровском
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике предложили начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября.
RT на русском 06:05
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Экономика
«Следовало покупать Bitcoin по $7300». Когда монета начнет дорожать
«Как только BTC отскочил от отметки 0,618 уровня Фибоначчи, всем следовало начать покупать Bitcoin», — написал Crypto Thies.
РБК вчера в 10:08
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Наука
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Специалисты американской химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с сотрудниками университета Миссури обнаружили новый штамм ВИЧ.
Российская газета 00:36
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 05 ноября в 06:48
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda выпустила два эскиза дизайна, которые дают первое представление о новой концепции интерьера для предстоящей Octavia.
SpeedMe вчера в 02:15
Экономика
Основатель Alibaba Джек Ма возглавил список богачей Китая
Китайский предприниматель, основатель интернет-магазина Alibaba Джек Ма возглавил список богатейших жителей КНР, пишет Forbes.
МИР 24 07:48
Политика
Путин призвал воспитывать поколение в духе ценностей многодетной семьи
Московский Комсомолец 07:02
Гаджеты
«Яндекс» прекратил продажи смартфона «Яндекс.Телефон»
В конце прошлого года Муртазин посвятил смартфону разгромный материал, в котором также рассказал о планах компании по продажам устройства: В "Яндексе" настолько верят в свой продукт, что заказали минимальную партию смартфона, чтобы, видимо, не рисковать.
Ридус 04:51
Общество
Электропикап Tesla представят 21 ноября — Илон Маск
Генеральный директор Tesla Элон Маск только что официально подтвердил, что долгожданный грузовик Tesla Cybertruck будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе.
SpeedMe вчера в 23:23
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14