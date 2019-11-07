Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

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