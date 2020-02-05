В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда. Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.

с чего всё началось

В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

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