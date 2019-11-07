Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота. Об этом рассказал сам пассажир Михаил Галин в фейсбуке. Питомца зовут Виктор, он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.
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Мужчину не пустили в самолет в Шереметьево из-за толстого кота

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