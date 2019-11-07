Общество
РИА НовостиВ Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота. Об этом рассказал сам пассажир Михаил Галин в фейсбуке. Питомца зовут Виктор, он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.
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Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о снятии блокады Кубы
Генеральная Ассамблея ООН в ходе заседания 7 ноября в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США о снятии торгово-экономической блокады Кубы, существующей с 1960 года.
Московский Комсомолец 13:35
Баскетбол
«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролига «Зенит» дома уступил «Химкам» (73:87).
Спорт-Экспресс 13:45
Футбол
ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон выйдет в стартовом составе на матч футбольной Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 13:51
Технологии
Росатом разрабатывает квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Часть денег (13,3 млрд рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 10,4 млрд рублей привлекут из внебюджетных источников, в том числе активов Росатома.
Piter.tv 06:41
Политика
Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие
Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93» представляет собой серьезную опасность для потенциального противника, сообщает американский журнал Popular Mechanics.
Известия 11:44
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде заболеваний
Новости Рязани 04:15
Экономика
Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
РБК 03:19
Общество
В Петербурге коммунистов бросили в автозаки на пути к «Авроре»
В Петербурге около 15 коммунистов попали в автозаки по пути к крейсеру «Аврора», куда они шли возложить цветы по случаю 102-й годовщины Октябрьской революции.
REGNUM 13:42
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек
"При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек, в том числе шесть детей, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 05:48
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Авто
Стартовали продажи кроссовера Hyundai Venue
Презентация обновленного компактного кроссовера Hyundai Venue состоялась весной текущего года.
Car.ru 01:43
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 11:46
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Известия вчера в 04:23
Общество
В Китае детям запретили ночью играть в онлайн-игры
Власти Китая ввели запрет для несовершеннолетних геймеров – теперь они не могут играть по ночам, пишет CNN.
Ореанда-Новости 09:28
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru 11:42
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие
ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) объявила о готовности 9 ноября начать отвод сил и средств в районе поселка Петровское.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
Российская газета 09:40
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53