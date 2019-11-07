Общество
РИА НовостиВ Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота. Об этом рассказал сам пассажир Михаил Галин в фейсбуке. Питомца зовут Виктор, он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.
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Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Хоккей
Российские хоккеисты уступили финнам на Кубке Карьяла
На "Хартвалл Арене" россияне под руководством Алексея Кудашова проиграли финским хоккеистам со счетом 3:4. В составе сборной России дубль оформил Рушан Рафиков.
Происшествия
При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек
В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
Авто
Новая Kia Optima поразит красотой
Судя по скетчам новой Kia Optima, размещенным Hyundai Motor на своей странице в Facebook, и представленному 4 ноября Hyundai Grandeur, корейский концерн всерьез вознамерился занять место мирового лидера в области дизайна.
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Футбол
Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Происшествия
МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить.
Футбол
Не Щенсны случай: «Локо» упустил ничью в матче с «Ювентусом»
Перед отъездом на матч несколько сотен болельщиков провожали «Юве» на стадион.
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Происшествия
На Украине задержаны возможные убийцы Павла Шеремета
Российский, белорусский и украинский журналист Павел Шеремет, активно выступавший против политики Александра Лукашенко, погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство.
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
Киберспорт
В Epic Games Store бесплатно раздают Ruiner и Nuclear Throne
Театры
В Театре на Малой Бронной покажут «Норму»
Режиссер Максим Диденко поставил спектакль по мотивам романа Владимира Сорокина "Норма", в главной роли — Евгений Стычкин.
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Общество
Кому из знаков Зодиака 8 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Стрельцам 8 ноября астрологи настоятельно рекомендуют избегать конфликтных ситуаций, ведь если сегодня Вы испортите отношения с близкими — Ваши планы будут окончательно и бесповоротно перечеркнуты.
Политика
Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Политика
The New York Times выложила карту Украины без Крыма
Издание The New York Times из Америки в одной из своих публикаций разместило карту Украины без Крыма.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.