Общество
ИзвестияВ Москве выросло количество фальшивых пятитысячных купюр
В Москве с начала года количество фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, передает ТАСС.
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Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве в ответ на запрос, в этом году их стало на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.ТАССвчера в 20:00
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Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
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Экс-футболист национальной команды России и питерского "Зенита" Владимир Быстров подверг критике скандальный матч 23-го тура чемпионата России, в котором основная команда "Сочи" разгромила молодёжный состав "Ростова" (10:1). Напомним, "Ростову" пришлось выставить на игру футболистов молодёжной команды, поскольку основной состав клуба был отправлен на карантин.
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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
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Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
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Политика
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Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, решила не выпускать больше средства для осветления темных пятен.
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В процессе регулярного мониторинга авторынка нашей страны эксперты выявили, что из прайс-листа на официальном портале Lada пропала модификация Luxe Prestige модели Vesta.
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В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
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В Волжском открыт центр трансплантологии и диализа
В свою очередь, губернатор Андрей Бочаров поблагодарил руководство и коллектив Национального центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова за большую работу, проделанную для открытия филиала в Волжском.
РИАЦ 06:36
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Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
Экономика
Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru вчера в 07:37
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
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ТАСС 05:44
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Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
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Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП
После инцидента гонщик был перевезён в госпиталь, перенёс операцию и, по последним данным, остаётся в тяжёлом состоянии.
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Армия и оружие
Россия получила «таблетку» от авиации НАТО
Военная часть в Бурятии получила новейшие разработки в области ПВО. РЗК «Верба» отслеживает и уничтожает любую цель.
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Армия и оружие
Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету
Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
RT на русском вчера в 01:11
Шоу-бизнес
Победительница «Евровидения» Джамала родила второго сына
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Дни24 06:11
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«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась представлять сведения о доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского краевого суда.
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.
RT на русском вчера в 07:40
Общество
Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены мертвыми
Лишь на третий день вечером пропавшие были найдены. Их тела обнаружили в сельском пруду.
Российская газета 03:38
Армия и оружие
Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными
Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
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Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44