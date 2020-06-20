Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве в ответ на запрос, в этом году их стало на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

с чего всё началось

В Москве с начала года количество фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, передает ТАСС.

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