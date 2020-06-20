Общество

ИзвестияИзвестияВ Москве выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

В Москве с начала года количество фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве в ответ на запрос, в этом году их стало на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТАССвчера в 20:00

Подробнее о событии

Московские полицейские рассказали, как не стать жертвой фальшивомонетчиков

ТАСС01:10

В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр

Московский Комсомолецвчера в 21:23

В МВД сообщили об увеличении количества фальшивых пятитысячных купюр

РБКвчера в 22:39

В Москве возросло число фальшивых пятитысячных купюр

Эхо Москвывчера в 23:35

В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Вести.Ruвчера в 21:55

В Москве выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

Москва 24вчера в 22:43

В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр

Газета.Ruвчера в 20:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

REGNUM 01:57
93
Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Военное дело 18 июня в 16:42
3,6K
Футбол

«Это безобразие». Быстров раскритиковал матч «Сочи» с «Ростовом»

Экс-футболист национальной команды России и питерского "Зенита" Владимир Быстров подверг критике скандальный матч 23-го тура чемпионата России, в котором основная команда "Сочи" разгромила молодёжный состав "Ростова" (10:1). Напомним, "Ростову" пришлось выставить на игру футболистов молодёжной команды, поскольку основной состав клуба был отправлен на карантин.
Sport.ru 02:58
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
432
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
231
Политика

Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»

Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
Вести.Ru 06:11
Политика

Трамп назвал возможную причину своего поражения на выборах

Дональд Трамп выдвинул предположение о причине своего возможного проигрыша на выборах президента США.
ToDay News Ufa вчера в 01:20
73
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева из-за убийства соратника Басаева.
Piter.tv 18 июня в 06:38
767
Наука

В России создали биоразлагаемый сплав для костных имплантатов

Материаловеды создали новый сплав на основе магния, галлия и цинка, который можно использовать для изготовления временных биоразлагаемых костных имплантатов.
ТАСС Наука 18 июня в 06:24
Общество

Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику

Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, решила не выпускать больше средства для осветления темных пятен.
РБК 05:09
8
Авто

Lada Vesta лишили одной комплектации

В процессе регулярного мониторинга авторынка нашей страны эксперты выявили, что из прайс-листа на официальном портале Lada пропала модификация Luxe Prestige модели Vesta.
32CARS.ru вчера в 14:33
53
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
227
Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
113
Здоровье

В Волжском открыт центр трансплантологии и диализа

В свою очередь, губернатор Андрей Бочаров поблагодарил руководство и коллектив Национального центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова за большую работу, проделанную для открытия филиала в Волжском.
РИАЦ 06:36
18
Происшествия

Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе

Известия 06:22
34
Экономика

Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума

Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru вчера в 07:37
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
5
Здоровье

Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
Канал 7+ 06:29
19
Автоспорт

Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП

После инцидента гонщик был перевезён в госпиталь, перенёс операцию и, по последним данным, остаётся в тяжёлом состоянии.
RT на русском 05:56
1
Армия и оружие

Россия получила «таблетку» от авиации НАТО

Военная часть в Бурятии получила новейшие разработки в области ПВО. РЗК «Верба» отслеживает и уничтожает любую цель.
Территория новостей 05:37
11
Армия и оружие

Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету

Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
RT на русском вчера в 01:11
26
Шоу-бизнес

Победительница «Евровидения» Джамала родила второго сына

Певица Джамала из Украины, несколько лет назад одержавшая победу в конкурсе «Евровидение» стала мамой во второй раз.
Дни24 06:11
Общество

«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась представлять сведения о доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:32
107
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
8
Общество

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.
RT на русском вчера в 07:40
656
Общество

Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
8
Происшествия

Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены мертвыми

Лишь на третий день вечером пропавшие были найдены. Их тела обнаружили в сельском пруду.
Российская газета 03:38
81
Армия и оружие

Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными

Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
REGNUM 04:52
291
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
93
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное