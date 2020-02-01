Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб. В среднем стоимость увеличилась на 3%. В сообщении департамента транспорта Москвы говорится, что это ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%.
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Разрешения на парковку и стоимость проезда в метро: что изменится с 1 февраля 2020 года

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Проезд в общественном транспорте столицы подорожал с 1 февраля

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В Москве подорожал проезд в городском транспорте и пригородных электричках

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Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает в среднем на 3%

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С 1 февраля повысится цена на разовые поездки в общественном транспорте в Москве

Гарант29 января в 10:15
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Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России

Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России, представлять страну могут отправить певца Александра Панайотова.
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В России выявлены первые случаи нового коронавируса

Первые два случая коронавируса выявили в России. Один заболевший был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
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Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
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Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
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Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
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Общество

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 16:34
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

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С 3 по 8 февраля 2020 года минобрнауки Самарской области совместно с региональным минздравом вводят карантин во всех общеобразовательных организациях области.
Коммерсантъ Самара 10:10
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«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего

Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
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Макарьев день по народному календарю отмечают 1 февраля

Ясная погода означала, что скоро придет тепло. А если мела метель - ее надо было ждать и на Масленицу.
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Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
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Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ

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Газета.Ru 21:05
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
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Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
Здоровье

Онищенко уверен, что в России вылечат больных коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью «Коммерсанту» 31 января заявил, что уверен в излечении прибывших в Россию больных коронавирусом китайцев.
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МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК 14:05
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Наука

Ученые ТГУ изучат, как медитация и письмо спасают от боязни математики

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ), изучающие феномен математической тревожности, проанализируют, какие именно методы позволяют избавиться от страха перед этим предметом, и разработают соответствующие рекомендации для школ и вузов; исследования поддержит грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщила в четверг пресс-служба университета.
РИА Томск вчера в 03:25
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«Повторить прошлогодний сценарий „Салавату“ будет практически невозможно»

По каким причинам уфимским болельщикам не стоит ждать повторения прошлогоднего преображения "СЮ", за счет чего "Ак Барс" и татарстанский хоккей оказались впереди башкирского, а также почему успех вчерашних "молодежников" Подколзина и Морозова в КХЛ — скорее исключение, чем тенденция, — об этом в колонке нашего постоянного эксперта.
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Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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Microsoft обещает обновить Windows 7

Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Журналистская правда 29 января в 03:04
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ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

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