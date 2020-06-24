На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Трансляцию в среду, 24 июня, вела «Лента.ру» во «ВКонтакте».

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Политика В Москве завершился парад Победы На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.

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