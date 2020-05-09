В Москве на Пушкинской площади задержали 12 участников акции КПРФ, посвященной Дню Победы, сообщает ТАСС. Поводом для задержания стало нарушение самоизоляции и несоблюдение гражданами социальной дистанции.

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

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