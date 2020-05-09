Общество
КоммерсантъВ Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ
В Москве на Пушкинской площади задержали 12 участников акции КПРФ, посвященной Дню Победы, сообщает ТАСС. Поводом для задержания стало нарушение самоизоляции и несоблюдение гражданами социальной дистанции.
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Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Здоровье
Названо самое опасное свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Общество
Документ о смягчении ограничений примут в Ростовской области к 12 мая
Обязательным условием для смягчения ограничений стал «масочный режим», согласно которому с 9 мая маску необходимо надевать во всех общественных местах и на работе.
Rostov gazeta 07:20
Шоу-бизнес
Наталья Орейро удивила поклонников песней в честь Дня Победы
Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы.
Газета.Ru 08:36
Наука
Употребление кофе снижает риск смертности
По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности.
RuNews24.ru 03:47
Политика
Путин в Кремле провел смотр Президентского полка
Президент Владимир Путин 9 мая на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка.
Московский Комсомолец 06:46
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Политика
Зеленский нашел мужество поздравить Украину с Днем Победы
Праздник по распоряжению Порошенко больше не отмечается 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Победы 9 мая, хотя указом экс-главы незалежной Петра Порошенко праздник в стране перенесен на 8 мая и отмечается в рамках Дня памяти и примирения.
SM News 05:29
Происшествия
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
Общество
Путин присоединился к «Бессмертному полку»
Российский лидер Владимир Путин выполнил свое обещание и присоединился к акции "Бессмертный полк", которая проходит в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 08:21
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева
РИА Новости 05:53
Общество
В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом
За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек.
Областная газета 03:45
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
RT на русском 03:08
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Шоу-бизнес
Актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Британский актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Об этом сообщает издание The Sun.
Lenta.ru вчера в 08:53
Общество
Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии
После окончания пандемии коронавируса заработная плата вырастет у работников в сфере образования, онлайн-развлечений, медицины.
Газета.Ru 07:57
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 03:41
Общество
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
Lenta.ru 07 мая в 04:35
Армия и оружие
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
RT на русском 05:28
Игры
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет на PS5
Городской портал Новый Нижний 07:00
Экономика
Росстат рассказал о росте инфляции в России
Росстат рассказал о росте инфляции в России.
Piter.tv 07 мая в 15:16
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform вчера в 08:33
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество
Еще 588 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве еще 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 06 мая в 02:41
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02