Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК. Несогласованная акция началась на Пушкинской площади около 19:00 мск. Участники собирали подписи с требованием отменить результаты голосования по поправкам.

В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания

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