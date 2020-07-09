с чего всё началось

Стоимость проезда предполагается снижать утром вне часа пик. «Каждый сам решит, как ему будет удобно, никакой «обязаловки» не будет», — заявил Ликсутов. Он добавил, что в случае, если нововведение будет успешным, его могут распространить и на другие ветки метро.

В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда

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