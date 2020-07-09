Транспорт

Газета.RuГазета.RuМетро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
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В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро планируется провести эксперимент по снижению тарифов на проезд на 30% или 50% вне часа пик, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва-24
».
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Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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