Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. В документе говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
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В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:37

В Москве ограничили проведение массовых мероприятий

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Мэр Москвы запретил массовые мероприятия накануне туристических выставок

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В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человек

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