Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. В документе говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
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В России и ряде стран мира отменен целый ряд публичных мероприятий из-за коронавируса

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Из-за коронавируса отменены 3 крупных московских фестиваля

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Массовые мероприятия запретили в Москве из‑за коронавируса

РИАМОвчера в 13:40

В Москве вводится запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса

REGNUMвчера в 14:28

Будь здоров

Гудок09 марта в 19:00
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Происшествия

В Кузбассе поймали мужчину с украденным из Бердска ребёнком

В Кузбассе сотрудники полиции поймали мужчину с ребёнком, который похитил у женщины её четырёхлетнюю дочь и скрылся с ней на поезде.
Вести Новосибирск вчера в 23:20
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument вчера в 02:42
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru вчера в 06:54
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС вчера в 14:00
Политика

Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в Думу

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесёт ко второму чтению поправку в Конституцию РФ о проведении досрочных парламентских выборов Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, даёт нам большие полномочия, — отметил он.
News.ru вчера в 05:41
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол

«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ранее "Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1 Германский "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.
Коммерсантъ вчера в 18:40
Армия и оружие

Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
РИА Новости вчера в 15:00
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия вчера в 04:53
Политика

Путин прокомментировал продление срока президентских полномочий

Президент РФ Владимир Путин, говоря о предложении продлить срок полномочий действующего президента, заявил, что безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.
РИА Новости вчера в 08:55
Культура

Мерьем Узерли призналась в любви к актеру из «Великолепного века»

Мирьем Узерли призналась в одном из интервью, что влюблена в актера-коллегу по "Великолепному Веку" Озана Гювена.
Ugpressa.ru 00:16
Культура

Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Rambler News Service вчера в 04:23
Общество

На острове Русский во Владивостоке начался стихийный митинг строителей

Во Владивостоке на острове Русский сегодня утром начался стихийный митинг.
ФедералПресс вчера в 22:57
Энергетика

Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI

После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
Газета.Ru 09 марта в 18:50
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Российская газета вчера в 16:23
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
РБК вчера в 18:06
Космос

Астрономы рассказали, насколько холодно в космосе

Астрономы дали ответ на вопрос о том, насколько холодно в пределах космоса.
Актуальные Новости вчера в 17:00
Происшествия

В результате пожара под Иркутском погибли двое детей и мужчина

Пожар, в результате которого погибли двое детей и мужчина, а также пострадали трое спасателей, произошел в ночь на среду в жилом доме в поселке Маркова под Иркутском.
ТАСС вчера в 23:31
Политика

Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом

Италия, ставшая главным очагом эпидемии COVID-2019 в Европе, попросила Китай оказать содействие в борьбе с коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:20
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru 09 марта в 09:37
Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Финансы

Курс доллара резко вырос на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.
Городовой вчера в 03:48
Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa вчера в 11:20
Здоровье

Врач рассказал о вреде для здоровья от частого мытья рук

Слишком частое, более шести раз в день, мытье рук с использованием моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий.
Известия вчера в 21:52
Футбол

Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
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