Общество
Lenta.ruВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. В документе говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
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В России и ряде стран мира отменен целый ряд публичных мероприятий из-за коронавируса
Эхо Москвывчера в 23:03
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Во Владивостоке на острове Русский сегодня утром начался стихийный митинг.
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