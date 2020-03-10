Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. В документе говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
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В Москве ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

РИА Новости16:56

В Москве вводится запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса

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Из-за коронавируса отменены 3 крупных московских фестиваля

Красная весна15:41

В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек

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Москва 2413:36

В Москве запретили спортивные турниры с аудиторией более 5 тыс. человек

РБК14:07

В Москве ограничили проведение массовых мероприятий

Коммерсантъ16:06
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Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.
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Госдума в ходе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию одобрила поправку о закреплении в Основном законе понятия языка государствообразующего народа, которым назван русский.
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В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек

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Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
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В 2019 году Украина получила военную помощь США и ЕС на $140 млн — СМИ

В 2019 году Украина получила военную помощь ЕС и США на общую сумму $143 млн, сообщило 10 марта издание «Экономическая правда».
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Прямые и косвенные убытки аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing 737 MAX превысят $18,7 млрд.
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В Италии запретили все массовые мероприятия и посоветовали сидеть дома

В стране запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, приостанавливаются национальный футбольный чемпионат, сообщает Corriere della Sera.
РБК вчера в 16:54
Общество

В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
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Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

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Синоптики сообщили об усилении метели на Сахалине

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Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы

Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
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Появилось видео с Тимати без татуировок

Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
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Фильм «Паразиты» установил рекорд в британском прокате

Картина стала самым кассовым фильмом на иностранном языке в Великобритании, отобрав пальму первенства у фильма "Страсти Христовы" Мэла Гибсона.
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Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
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