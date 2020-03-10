Общество
Lenta.ruВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. В документе говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
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В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:37
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Ранее ЦСКА проиграл "Спартаку" в матче Кубка России и покинул турнир. Встреча также завершилась со счетом 3:2.
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Новак проведет совещание с главами нефтяных компаний 12 марта
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Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.
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Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
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Госдума одобрила поправку к Конституции о статусе русского народа
Госдума в ходе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию одобрила поправку о закреплении в Основном законе понятия языка государствообразующего народа, которым назван русский.
Здоровье
В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек
Австрия запретила проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля из-за коронавируса, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер.
Армия и оружие
Пользователи сети высмеяли демонстрацию «мощи» украинской армии
Видеоролик канала Defense Express о «мощи» армии Украины насмешил пользователей соцсетей.
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Степаненко на сцене впервые пошутила о разводе
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В Минобороны сообщили, что участником парада Победы в Москве 9 мая станет последняя модификация танка Т-90.
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В 2019 году Украина получила военную помощь США и ЕС на $140 млн — СМИ
В 2019 году Украина получила военную помощь ЕС и США на общую сумму $143 млн, сообщило 10 марта издание «Экономическая правда».
Игры
Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam
В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка.
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Прямые и косвенные убытки аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing 737 MAX превысят $18,7 млрд.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.
Общество
В Италии запретили все массовые мероприятия и посоветовали сидеть дома
В стране запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, приостанавливаются национальный футбольный чемпионат, сообщает Corriere della Sera.
Общество
В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Синоптики сообщили об усилении метели на Сахалине
Свирепая метель, которая ночью 11 марта обрушилась на юг Сахалина, к концу дня доберется до центральной и северной частей острова.
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Из-за коронавируса Apple разрешила протирать iPhone и iPad
На фоне ситуации со вспышкой коронавируса Apple обновила правила ухода за собственными устройствами, разрешив протирать iPhone и iPad.
Футбол
Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы
Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Шоу-бизнес
Появилось видео с Тимати без татуировок
Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Здоровье
Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком
Медик начал выступление с краткой информации о работе своего учреждения и состоянии онкозаболеваемости в Вольском районе.
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Кино
Фильм «Паразиты» установил рекорд в британском прокате
Картина стала самым кассовым фильмом на иностранном языке в Великобритании, отобрав пальму первенства у фильма "Страсти Христовы" Мэла Гибсона.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.