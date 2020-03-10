Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. В документе говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
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В Москве ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

РИА Новости16:56

В Москве запретили спортивные турниры с аудиторией более 5 тыс. человек

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Из-за коронавируса отменены 3 крупных московских фестиваля

Красная весна15:41

В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек

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В Москве ограничили проведение массовых мероприятий

Коммерсантъ16:06

В Москве вводится запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса

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Следователи проводят проверку по факту инцидента на горнолыжной базе «Эдельвейс», где тяжелые травмы получила девочка 2012 года рождения, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Анонсирован митинг против обнуления президентских сроков

Движение "Гражданское общество" либертарианца Михаила Светова подало в московскую мэрию два уведомления о митинге против обнуления президентских сроков.
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АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
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Иначе разоримся. Зачем владельцы коммерческой недвижимости в Алтайском крае массово снижают ее стоимость

Алтайский краевой суд завален исками бизнеса и физлиц по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости — на Ленина, 25 их рассматривают ежедневно.
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«Ливерпуль» надеется на магию «Энфилда». «ПСЖ» ждет чуда от Неймара

Ливерпуль — Атлетико Последние со зрителями Очень возможно, что матч «Ливерпуля» и «Атлетико» станет последним на этой стадии Лиги чемпионов, который пройдет со зрителями.
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Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
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Нюша порадовала поклонников новым фото в купальнике

Молодая мама, певица Нюша долгое время приводила себя в форму с 2018 года, когда заметно поправилась после родов.
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В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

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В Якутии за минувшие праздничные дни с 7 по 9 марта задержали более сорока водителей автомобилей в состоянии алкогольного опьянения.
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Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына

Несколько дней назад ставшая матерью дизайнерка Марина Голомаздина пережила страшное событие.
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Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
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Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений

Как известно, обе цепочки в ДНК удерживаются вместе множеством водородных связей – их относительно легко разорвать и потом снова восстановить, и когда с ДНК нужно считать генетическую информацию, то соответствующие белки на время разделяют обе цепи.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Газета.Ru 08 марта в 20:39
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

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В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК

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Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
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Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 18:46
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Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

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В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
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