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Известия

В Москве на несогласованном митинге задержали политолога Соловья

Полиция задержала политолога Валерия Соловья на организованном им несогласованном митинге в центре Москвы. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.В источнике
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РБК

Политолог Валерий Соловей сообщил о задержании в Москве

РБК10:31
Фонтанка.Ру

Политологу Соловью нашли административное дело. «Офицер сказал, что «как-то доказательств нет»

Фонтанка.Ру10:54
Эхо Москвы

В центре Москвы на акции солидарности задержан один из организаторов, политолог Валерий Соловей

Эхо Москвы10:02
Дождь

В Москве после акции «День #перемен» задержали политолога Валерия Соловья

Дождь09:25
URA.Ru

В Москве задержали политолога Валерия Соловья

URA.Ru09:19
Московский Комсомолец

На Валерия Соловья составили протокол

Московский Комсомолец10:52
ТАСС

Оппозиционный политолог Валерий Соловей задержан на несанкционированном митинге в Москве

ТАСС09:40

На юге Крыма ограничат подачу воды

С 24 августа в Симферополе, где проживают около 350 тыс. человек, и 39 близлежащих населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть.
РБК06:33
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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