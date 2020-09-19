В Москве на несогласованном митинге задержали политолога Соловья
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Полиция задержала политолога Валерия Соловья на организованном им несогласованном митинге в центре Москвы. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.В источнике
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