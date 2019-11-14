Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами

Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По адресу: Комсомольская площадь, дом 1, строение 18 горит склад с цветочной продукцией", - сказал собеседник агентства.
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Пожар потушили на складе в районе площади трех вокзалов в Москве

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Пожар на складе рядом с Ленинградским вокзалом ликвидирован

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В Москве полностью ликвидировали пожар на цветочном складе

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Пожар на складе у Ленинградского вокзала ликвидирован

Москва 2413:05

Склад с цветами сгорел на Комсомольской площади в Москве

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Как пожарные цветы «поливали» в горящем складе у площади трех вокзалов

Вечерняя Москва12:12

Пожар на складе на Комсомольской площади в Москве ликвидировали

ТАСС13:18
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В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
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Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
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Происшествия

Задержан житель Нефтекумска, напавший на детей и учительницу с ножом

Интерфакс 08:52
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
РИА Новости 11:31
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Политика

Путин заявил, что пока у него встреча с Трампом не планируется

Президент России Владимир Путин считает, что приезд президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.
ТАСС 14:23
Кино

Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»

В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб-3», премьера которого намечена на май 2020 года.
Культуромания 12:08
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

РБК вчера в 09:37
Политика

Медведев выступил за отказ от пластиковой тары

Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что однажды страна будет готова к отказу от пластиковой тары и правительство примет такое решение.
РИА Новости 10:38
Общество

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Происшествия

Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

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Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой

Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
News.ru 07:32
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают The Messenger

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Сборная Ирана, за которую сыграл форвард «Зенита» Сердар Азмун, уступила Ираку в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.
Матч ТВ 11:11
Футбол

Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
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Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Происшествия

Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Российская газета 13:26
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
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«Больше, чем бюджет Испании». Пике пошутил о своих доходах

32-летний Пике ответил: «Больше, чем бюджет Испании на этот год». Пике — воспитанник «Барселоны».
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Спорт

Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11

Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 13:26
Политика

Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС

Бундестаг рассмотрит законопроект, выводящий "Северный поток-2" из-под Газовой директивы ЕС, предварительно 13 ноября, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
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Вратарь «Ак Барса» установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии

Газета.Ru 11:55
Происшествия

Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
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Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Газета.Ru 11:17
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