Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По адресу: Комсомольская площадь, дом 1, строение 18 горит склад с цветочной продукцией", - сказал собеседник агентства.

В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами

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