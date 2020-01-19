Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Однако такая погода прогнозируется только 22, 23 и 24 января, а к выходным температура вновь поднимется выше ноля, добавил он.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег

Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели.
ТАССвчера в 22:10

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Москвичам пообещали небольшой снег

Lenta.ruвчера в 22:48

Снег ожидается в Москве на следующей неделе

Эхо Москвы01:00

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

Коммерсантъ00:25

В Гидрометцентре прогнозируют снег 22 января в Москве

RT на русскомвчера в 23:41

Синоптики предупредили жителей Москвы о снегопаде и метели

РБК01:27

Вильфанд пообещал скорые метели в Москве

News.ruвчера в 22:44

В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег

ТАССвчера в 22:10
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

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В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
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Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
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Газета.Ru вчера в 13:38
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Месси порекомендовал «Барселоне» приобрести Агуэро

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Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
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Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
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Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского Кабинета министров.
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Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой

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Общество

Более 2 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

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Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

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Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом

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Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января в Минске. Об этом сообщил бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.
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Кино

Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

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Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
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Актуальные Новости 17 января в 02:15
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Турецкие производители продолжат выпускать детали F-35 в 2020 году

Турецкие комплектующие США готово продолжить закупать, но только при условии, что контракт будет продлен на год.
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Шоу-бизнес

Заворотнюк и Чернышева якобы заметили отдыхающими в Таиланде

Путешественники, возможно, заметили российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева в Таиланде.
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Экономика

Пенсионерам полагается еще один перерасчет пенсии в этом году: категория

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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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