Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Однако такая погода прогнозируется только 22, 23 и 24 января, а к выходным температура вновь поднимется выше ноля, добавил он.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег

Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели.
ТАССвчера в 22:10

Подробнее о событии

В Гидрометцентре прогнозируют снег 22 января в Москве

RT на русскомвчера в 23:41

Снег ожидается в Москве на следующей неделе

Эхо Москвы01:00

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

Коммерсантъ00:25

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Lenta.ruвчера в 22:48

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News.ruвчера в 22:44

В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег

ТАССвчера в 22:10
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ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
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RT на русском 01:51
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Из российских аптек изымают популярный спазмолитик

Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
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Макгрегор и Олейник забрали бонусы UFC по итогам UFC 246

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник забрал бонус UFC в размере 50 тысяч долларов за яркое выступление и победу болевым приемом.
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Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

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Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине

Берлинская мирная конференция по урегулированию в Ливии готовилась далеко не в мирных условиях.
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В столице Удмуртии купания не отменили. Иордань на Ижевском пруду начали готовить еще 17 января,сообщала пресс-служба Администрации Ижевска.
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Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины

Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
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Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

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Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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