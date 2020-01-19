Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели.

с чего всё началось

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Однако такая погода прогнозируется только 22, 23 и 24 января, а к выходным температура вновь поднимется выше ноля, добавил он.

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

Политика Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".

Политика Кадырову прочат должность полпреда президента Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.

Происшествия МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «МЕГА Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.

Единоборства Макгрегор и Олейник забрали бонусы UFC по итогам UFC 246 Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник забрал бонус UFC в размере 50 тысяч долларов за яркое выступление и победу болевым приемом.

Шоу-бизнес Похудевшая солистка группы Artik & Asti похвасталась фигурой Дзюба продемонстрировала подписчикам подтянутые формы и пообещала, что по возвращении домой будет и дальше поддерживать фигуру в должном виде, ходить в спортзал и следить за здоровьем.

Политика Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Биатлон Белорусская биатлонистка на эстафете попала по двум мишеням россиянки Биатлонистка сборной Белоруссии Анна Сола дважды поразила мишень россиянки Кристины Резцовой в стрельбе из положения стоя в ходе эстафеты в немецком Рупольдинге.