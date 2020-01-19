Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели.

с чего всё началось

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Однако такая погода прогнозируется только 22, 23 и 24 января, а к выходным температура вновь поднимется выше ноля, добавил он.

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

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