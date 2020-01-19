Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Однако такая погода прогнозируется только 22, 23 и 24 января, а к выходным температура вновь поднимется выше ноля, добавил он.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег

Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели.
ТАССвчера в 22:10

Подробнее о событии

Синоптики предупредили жителей Москвы о снегопаде и метели

РБК01:27

В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег

ТАССвчера в 22:10

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

Коммерсантъ00:25

В Гидрометцентре прогнозируют снег 22 января в Москве

RT на русскомвчера в 23:41

Москвичам пообещали небольшой снег

Lenta.ruвчера в 22:48

Вильфанд пообещал скорые метели в Москве

News.ruвчера в 22:44

Снег ожидается в Москве на следующей неделе

Эхо Москвы01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
RT на русском вчера в 15:44
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Технологии

Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Политика

Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Политика

Кадырову прочат должность полпреда президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.
Znak.com вчера в 04:48
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Единоборства

Олейник победил Грина на турнире UFC 246

Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
iReactor вчера в 23:30
Общество

Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков

Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
РИА Новости вчера в 07:26
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 17 января в 06:44
Футбол

Лэмпард: «Мы доминировали на протяжении всей игры»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Ньюкасла".
Soccer.ru вчера в 15:33
Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Газета.Ru 17 января в 08:01
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro вчера в 22:11
Здоровье

Приморский опыт понравился российским либералам

Приморский опыт реализации проекта «Внедрение системы менеджмента качества в учреждениях здравоохранения» удостоен высокой оценки в Москве на Гайдаровском форуме, сообщили DEITA.
Deita.ru вчера в 23:33
Кино

Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети

Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
iReactor 17 января в 17:22
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте

В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
РБК вчера в 13:31
Футбол

Эйбар — Атлетико 2:0

ProstoProSport вчера в 16:51
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60.
Известия вчера в 17:05
Общество

Названы самые популярные российские лечебные курорты

РИА Новости 01:02
Футбол

Игорь Дивеев: «Можно сказать, моя жизнь сразу перевернулась»

Все хорошо! — цитирует Дивеева официальный сайт ЦСКА.
Спорт-Экспресс вчера в 13:11
Гаджеты

Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд дешевизны

Дни24 вчера в 05:18
Общество

Генпрокуратура предложила снести китайские турбазы на Байкале

Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале, сообщила старший прокурор профильного управления надзорного ведомства Оксана Галанова.
Взгляд.ру 17 января в 04:49
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Авто

АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta

Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Автоновости дня 17 января в 01:28
Армия и оружие

Российские десантники псковской дивизии получили новые бронемашины

Следует отметить, что в течение 2020 года Воздушно-десантные войска России должны получить еще два батальонных комплекта новой бронированной техники.
Военное дело 17 января в 08:19
Биатлон

Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба

«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
Нева Спорт вчера в 11:57
Авто

Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

В основу внедорожника ляжет платформа «TNGA». Производитель обещает сохранить Land Cruiser 300 рамную конструкцию.
ГЛАС.RU 16 января в 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное