Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Москве на улице обстреляли девушек

Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
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Полиция ищет неизвестного, выстрелившего в двух девушек в Люблино

Агентство Москва13:54

Неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия на юго‑востоке Москвы

РИАМО13:23

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял из пневматики двух девушек

ТАСС13:31

Мужчина открыл стрельбу по девушкам-промоутерам в Москве

РЕН ТВ12:39

Мужчина выстрелил в двух промоутеров из пневматики в Люблине

Вечерняя Москва13:39

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ на юго-востоке Москвы

РБК13:45

Россиянин выстрелил из пневматического пистолета по громким промоутерам

Lenta.ru13:33
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Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Общество

Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы

Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы.
Сайт города Армавира 11:29
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и СМИ.
РЕН ТВ вчера в 21:53
Футбол

Ростов — Локомотив 1:3

Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:54
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
ТАСС 13:15
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Политика

Путин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 13 марта в 00:42
Общество

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 12:59
Футбол

Гончаренко объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Уфой»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
RT на русском 12:54
Политика

Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Газета.Ru 11:16
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
SpeedMe 11:16
Авто

Hyundai Elantra 2021 года заметили во время движения

Свежие фотоснимки Hyundai Elantra практически без камуфляжа позволили нам увидеть многогранную прогрессивную внешность нового среднего размера седана.
32CARS.ru вчера в 15:16
Общество

Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Газета Metro 10:16
Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:55
Наука

В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории

Американские палеонтологи обнаружили внутри кусочка янтаря из Бирмы череп миниатюрного птицеподобного динозавра, размер которого сопоставим с колибри.
ИнфоСМИ 13 марта в 10:05
Футбол

Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
РИА Новости 10:38
Общество

Грузия объявила о закрытии границы с Россией

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 11:50
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Происшествия

Школьница из Петербурга выдумала историю о нападении для прогула школы

РБК 14:02
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Хоккей

«Йокерит» не выступит в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, отказался от дальнейшего участия в плей-офф.
LiveResult.Ru 04:47
Футбол

Президент Швейцарского футбольного союза заразился коронавирусом

Президент Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан сдал положительный анализ на коронавирус, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 10:54
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Армия и оружие

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
РБК 06:16
Космос

SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink

Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Вести.Ru 10:11
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:10
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