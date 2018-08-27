Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.

В Москве на улице обстреляли девушек

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