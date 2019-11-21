с чего всё началось

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, на данный момент атмосферное давление превышает норму на 25–26 единиц и составляет 771 мм ртутного столба.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Политика В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.

Экономика ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Авто Представлен 603-сильный внедорожник Mercedes-AMG GLS 63 Если вы чувствуете, что ни Mercedes GLS 450 2020 года, ни версия «580» не являются достаточно быстрыми, то совершенно новый вариант Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC + может быть именно тем, что вам нужно, благодаря его 603 л.с. TwinPower Turbo V8.

Политика Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах Госдума приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.

Экономика Сбербанк снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.