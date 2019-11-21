Общество

Газета.RuГазета.RuВ Москве наблюдается рекордно высокое давление

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, на данный момент атмосферное давление превышает норму на 25–26 единиц и составляет 771 мм ртутного столба.
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с чего всё началось
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичей ожидает ясная погода без осадков и рекордно высокое давление, передает РИА Новости
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В Москве наблюдается рекордно высокое давление

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
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