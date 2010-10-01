Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваВ Москве начал действовать обязательный масочный режим

Режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции начал действовать на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы 12 мая 2020 года. Ранее соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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