Коронавирус
Агентство МоскваВ Москве начал действовать обязательный масочный режим
Режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции начал действовать на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы 12 мая 2020 года. Ранее соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Главное — защита: в Москве вводится масочный режим
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00
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