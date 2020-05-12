Коронавирус
Москва. Северо-ЗападВ Москве введен обязательный масочный режим
По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая текущего года жители столицы обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и при поездках на всех видах общественного транспорта. Жителям Москвы также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
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Главное — защита: в Москве вводится масочный режим
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00
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