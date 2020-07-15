Общество
КоммерсантъВ Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
В субботу активисты продолжат акцию в Волгограде и других городах. Пока неизвестно, сколько дней продлится сбор подписей — на конкретную цифру активисты не ориентируются, отметила госпожа Галямина. По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
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В футбольном клубе «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом.
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
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Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Здоровье
Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
Соловей.Инфо 14 июля в 04:51
Политика
Госдеп выделит средства на «укрепление связей» между США и Сербией
Госдепартамент США намерен выделить грант некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укрепить связи» между гражданами США и Сербии, а также посодействуют вступлению республики в Евросоюз.
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Кино
Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы
Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
RT на русском вчера в 09:30
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Общество
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BFM.ru вчера в 16:01
Политика
МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу
Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.
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Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
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Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией
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Общество
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Разработчик запланировал полноценную презентацию игры на 17 июля. Тогда-то мы наверняка узнаем больше подробностей.
Goroday.ru 13 июля в 17:20
Армия и оружие
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:33
Наука
Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири
Аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без воздействия деятельности человечества на состояние климата Земли.
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Армия и оружие
Трое детей и двое взрослых стали жертвами теракта на юге Сирии
Трагедия произошла на юге в деревне Аш-Шейх Маскин провинции Дараа. Пять местных жителей подорвались на мине, среди них было трое детей.
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Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
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Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 23:37