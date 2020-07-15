В субботу активисты продолжат акцию в Волгограде и других городах. Пока неизвестно, сколько дней продлится сбор подписей — на конкретную цифру активисты не ориентируются, отметила госпожа Галямина. По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

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