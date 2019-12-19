Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В нынешнем году на нее аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895.
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Пресс-конференция Президента России В.Путина. Текстовая трансляция

Республика Татарстан01:13

Андрей Чибис будет смотреть пресс-конференцию Путина в Никеле

Северпост02:10

Пикеты выставлены сегодня у Центра международной торговли, где через час должна начаться пресс-конференция Путина

Эхо Москвы03:02

Большие пресс-конференции Владимира Путина

РИА Новости01:42

Пятнадцатая пресс-конференция Владимира Путина. Прямой эфир

Новостной фронт03:52

Не простужен и не хромает: Владимир Путин начал пресс-конференцию

Царьград04:08

Пресс-конференция Путина 2019: онлайн

Московский Комсомолец00:30
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Политика

Путин ответил, живет ли Россия на наследии СССР

Президент России Владимир Путин развеял ложное мнение, что российская экономика работает только на наследии Советского Союза.
ТВ Центр 04:44
Общество

Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках

Роскачество в преддверии Нового года проверило искусственные елки и обнаружило в некоторых превышение содержания формальдегида.
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Футбол

Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра

Lenta.ru 04:30
Общество

Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.
RT на русском 04:49
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:12
Армия и оружие

Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Военное обозрение 04:03
Футбол

Французский футболист решил получить российский паспорт ради Евро-2020

Lenta.ru 03:39
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Футбол

«Тоттенхэм» планирует продать название стадиона за 375 млн фунтов

Ежегодно "Тоттенхэм" планирует получать от спонсора порядка 25 миллионов фунтов, сообщает Telegraph.
Вести.Ru 03:42
Общество

«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
ТАСС 01:55
Происшествия

В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу

Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.
Российская газета 04:13
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM 00:26
Политика

Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками

Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
REGNUM 03:24
Политика

Володин провел встречу с членами Палаты лордов британского парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг провел встречу с членами Палаты лордов парламента Великобритании, это первый визит британских законодателей в РФ с 2016 года.
ТАСС 03:25
Кино

Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Вечерняя Москва 16 декабря в 18:55
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 17 декабря в 09:50
Политика

23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета

Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета.
Весьма 04:29
Общество

Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены

В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.
RT на русском вчера в 13:17
Политика

В «Нафтогазе» не верят в подписание контракта на транзит до 1 января

Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил сомнение в подписании нового контракта с российской стороной на транзит голубого топлива до 1 января.
Национальная служба новостей вчера в 11:33
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science вчера в 08:46
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Синоптики сообщили, что в Москву может прийти похолодание. Кроме того, не исключено, что выпадет снег.
Известия вчера в 23:37
Общество

Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии

Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Газета.Ru 04:15
Общество

К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском

«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.
РБК 03:41
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 05:39
Футбол

МЮ вышел в полуфинал Кубка лиги и сыграет с «Манчестер Сити»

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Колчестер Юнайтед" в матче финала Кубка английской лиги.
REGNUM 02:33
Футбол

Хакими стал самым быстрым игроком в истории бундеслиги

Защитник дормундской «Боруссии» Ашраф Хакими установил рекорд скорости в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (3:3). В одном из эпизодов встречи 20-летний защитник разогнался до 36,2 км/ч.
Матч ТВ 02:16
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