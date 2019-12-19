Политика
КоммерсантъВ Москве началась большая пресс-конференция Путина
В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В нынешнем году на нее аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895.
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Политика
Путин ответил, живет ли Россия на наследии СССР
Президент России Владимир Путин развеял ложное мнение, что российская экономика работает только на наследии Советского Союза.
Общество
Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках
Роскачество в преддверии Нового года проверило искусственные елки и обнаружило в некоторых превышение содержания формальдегида.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Общество
Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Футбол
«Тоттенхэм» планирует продать название стадиона за 375 млн фунтов
Ежегодно "Тоттенхэм" планирует получать от спонсора порядка 25 миллионов фунтов, сообщает Telegraph.
Общество
«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
Происшествия
В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу
Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Армия и оружие
Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС
Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
Политика
Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками
Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Политика
Володин провел встречу с членами Палаты лордов британского парламента
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг провел встречу с членами Палаты лордов парламента Великобритании, это первый визит британских законодателей в РФ с 2016 года.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Политика
23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета
Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета.
Общество
Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены
В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.
Политика
В «Нафтогазе» не верят в подписание контракта на транзит до 1 января
Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил сомнение в подписании нового контракта с российской стороной на транзит голубого топлива до 1 января.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Общество
Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря
Синоптики сообщили, что в Москву может прийти похолодание. Кроме того, не исключено, что выпадет снег.
Общество
Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии
Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Общество
К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском
«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Футбол
МЮ вышел в полуфинал Кубка лиги и сыграет с «Манчестер Сити»
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Колчестер Юнайтед" в матче финала Кубка английской лиги.
Футбол
Хакими стал самым быстрым игроком в истории бундеслиги
Защитник дормундской «Боруссии» Ашраф Хакими установил рекорд скорости в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (3:3). В одном из эпизодов встречи 20-летний защитник разогнался до 36,2 км/ч.