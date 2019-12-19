В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В нынешнем году на нее аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895.

Общество Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.

Общество «Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Культура Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».

Политика Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Политика Володин провел встречу с членами Палаты лордов британского парламента Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг провел встречу с членами Палаты лордов парламента Великобритании, это первый визит британских законодателей в РФ с 2016 года.

Армия и оружие Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация» Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.

Политика 23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета.

Общество Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.

Общество Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.

Общество К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском «Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.

Политика В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2» США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».