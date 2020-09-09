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РБК
РБК

В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса

В Москве 9 сентября началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.В источнике
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РБК

В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса

РБК06:17
Москва 24

В Москве первые горожане получили вакцину от COVID-19

Москва 2405:41
ТАСС

В Москве началась вакцинация добровольцев от коронавируса

ТАСС06:01
Агентство Москва

В Москве началась вакцинация от коронавируса

Агентство Москва05:46
РИАМО

Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования

РИАМО05:43
Вечерняя Москва

Первые горожане уже поставили прививку от COVID-19

Вечерняя Москва05:41
РИА Новости

В Москве началась вакцинация от коронавируса

РИА Новости06:09

Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51