В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
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В Москве 9 сентября началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.В источнике
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