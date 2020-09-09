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РБК
РБК

В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса

В Москве 9 сентября началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.В источнике
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РБК

В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса

РБК06:17
РИАМО

Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования

РИАМО05:43
ТАСС

В Москве началась вакцинация добровольцев от коронавируса

ТАСС06:01
Агентство Москва

В Москве началась вакцинация от коронавируса

Агентство Москва05:46
РИА Новости

В Москве началась вакцинация от коронавируса

РИА Новости06:09
Вечерняя Москва

Первые горожане уже поставили прививку от COVID-19

Вечерняя Москва05:41
Москва 24

В Москве первые горожане получили вакцину от COVID-19

Москва 2405:41

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Охлажденный лосось помогает сохраниться коронавирусу

Коронавирус нового типа может выживать и оставаться вирулентным более недели на поверхности охлажденного свежего лосося, следует из препринта исследования китайских ученых, опубликованного на платформе biorxiv.org.
Российская газета00:36
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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